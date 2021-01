Präsenzunterricht dürfte erst nach den Semesterferien starten

Gleich ist auch überall, dass die AHS-Unterstufen, die geringste Betreuungsquoten aufweisen. Generell gilt: Je älter die Schüler sind, desto eher nehmen sie Homeschooling in Anspruch. An den Schulen rechnet man damit, dass die Zahl der betreuten Schüler weiter steigt, je länger der Lockdown dauert. Denn immer mehr Eltern haben vom Home-Schooling die Nase voll.

Auch die Geduld der Lehrer ist vielerorts am Ende. „Wir bekommen null Information und erfahren erst aus den Medien, wie es weitergeht. Das stößt vielen sauer auf“, kritisiert etwa Horst Pintarich, Direktor der Volksschule Bernhardtstalgasse in Wien-Favoriten, die Kommunikation des Ministeriums.

Betreute Kinder

Wie viele Kinder diese Woche tatsächlich in Schulen betreut wurden, steht zwar erst am Freitag fest. Das Ministerium gab vorab aber Richtwerte bekannt. Dabei handelt es sich um die Planungszahlen, mit denen Volks- und Mittelschulen sowie AHS-Unterstufen rechneten.

Demnach werden in Wien 13,7 Prozent der Kinder in der Schule betreut (an Volksschulen ist der Anteil mit 21,5 Prozent wie überall in Österreich am höchsten, dahinter folgen NMS mit 8 und AHS-Unterstufen mit 3,3 Prozent). In Niederösterreich sind es insgesamt 10,4 Prozent (VS: 16,2%, MS: 5,7%, AHS: 1,7%), im Burgenland 11,2 Prozent (VS: 19,2%, MS: 4,1%, AHS: 1,2%), in Oberösterreich 16,3 Prozent (VS: 24,2%, MS: 9,9%, AHS: 1,8%), in der Steiermark 13,5 Prozent (VS: 20,8%, MS: 7,9%, AHS: 2,9%), in Salzburg 17,4 Prozent (VS: 26,8%, MS: 10,1%, AHS: 2,1%), in Kärnten 16,3 Prozent (VS: 24,1%, MS: 11,1%, AHS: 3,3%) und in Vorarlberg 15,5 Prozent (VS: 22,3%, MS: 10,3%, AHS: 2,4%).

In Tirol rechnete man diese Woche quer durch die Schulstufen mit 16,8 Prozent Betreuungsanteil (VS: 26,2%, MS: 8,6%, AHS: 2,5%). Die Tiroler Bildungsdirektion spricht auf KURIER-Anfrage allerdings von insgesant 24 Prozent.