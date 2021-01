Die fünf großen Corona-Baustellen der Schule

Kindergarten-Misere

„Mittelfristig“, so steht es im Koalitionsabkommen, soll das „2. Kindergartenjahr verpflichtend“ werden. Das versprechen die Regierungen schon seit fast zehn Jahren, noch scheitert es am Geld für die Gemeinden, die ja die Träger sind. Ein Fokus auf diese Frühpädagogik ist deshalb so wichtig, weil Kinder in der ersten Klasse Volksschule noch immer unterschiedlichste Bildungsniveaus haben – von bis zu zweieinhalb Jahren. Dazu kommt, dass die Kindergartengruppen noch immer viel zu groß sind, und es nicht ausreichend Pädagogen gibt. So kann aber der Kindergarten nur als Betreuungsinstitution agieren.

Für Susanna Haas von den Wiener Pfarrkindergärten und Mitglied des KURIER-Bildungsbeirats hat der Lockdown eines gezeigt: „Wenn zwischen 50 und 60 Prozent der Kinder anwesend sind, können Pädagoginnen eine optimale Bildungsumgebung anbieten und sich für jedes Kind Zeit nehmen.“ Der enge Kontakt zu den Kindern ist auch ein Problem für Sonderschulpädagogen. Ihnen geht es wie den Kindergärtnerinnen: „Von Beginn der Pandemie an war es eine der größten Herausforderungen, dass wir vergessen werden“, sagt Haas vom KURIER-Bildungsbeirat.

Benachteiligte werden noch mehr abgehängt

„Nur die Pädagogen in den Schulen können identifizieren, wer Hilfe und Unterstützung braucht, welche Kinder ein familiäres Umfeld haben, das ihnen nicht helfen kann“, meint Bildungsforscherin Christiane Spiel. „Die Regelung ist ja, dass diese Kinder gezielt in die Schulen geholt werden sollen, trotz distance learning. Wie gut das gelingt, kann ich nicht sagen.“

Für Gerda Reissner von der Mittelschule Schopenhauergasse in Wien gibt es noch einen anderen Schlüssel, wie man benachteiligte Schüler erreicht: „Über Beziehung. Man kann Jugendliche auch online emotional auffangen.“ Sie nur mit Arbeitsblättern zu überhäufen, bringe nichts. So habe sie online auch eine Kochshow mit Pancakes abgehalten. „Das hat sie motiviert.“ Und sie sieht sogar einen Vorteil der Internet-Lehre – da online „wunderbare Tools zur Individualisierung“ vorhanden seien.