Impfung: Burgenland startet in Kürze Vormerksystem

Im Burgenland startet Ende kommender Woche ein Vormerksystem für jene, die sich gegen Corona impfen lassen wollen. Im Jänner können rund 4.500 Personen geimpft werden, 9.000 Dosen stehen zur Verfügung.

Nach den Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen und dem Gesundheitspersonal wird die Gruppe der Über-80-Jährigen geimpft - ob dies noch im Jänner möglich ist, sei noch offen, erklärte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) bei der Präsentation der Impfstrategie.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte vor Weihnachten zunächst seine Skepsis zur Corona-Impfung geäußert und dann eine eigene Aufklärungskampagne angekündigt. Diese Broschüre liege nun vor und werde nächste Woche an alle Haushalte verschickt, auch einen Experten-Podcast kündigte Schneemann an. Die Aussagen Doskozils hielt Schneemann nicht für schädlich, was die Teilnahme betrifft, der Landeshauptmann habe viel eher die Unsicherheit der Bevölkerung widergegeben.

"Der einzige Ausweg aus der Krise"

Albrecht Prieler, Impfreferent der Ärztekammer und Mitglied im Nationalen Impfgremium, verteidigte die Impfung ebenfalls: „Nach dem derzeitigen Wissensstand ist die Impfung der einzige Ausweg aus der Krise.“

Angesprochen auf die von Doskozil geäußerte Skepsis, meinte Prieler, der Landeshauptmann hätte die Möglichkeit gehabt, ihn im Voraus zu fragen, er habe ihm deshalb ein E-Mail geschrieben und gefragt, warum er nicht besser darüber informiert sei.