Impfstrategie: Salzburg impft über 80-Jährige ab Februar

Salzburg hat am Dienstag seine Impf- und Teststrategie für die kommenden Wochen vorgestellt. Landeshauptmann Wilfried Haslauer gestand dabei ein, dass es für das Impfen "einen holprigen Start mit organisatorischen Fragen" gegeben habe.

Nun würde der Plan aber stehen, so der Landeshauptmann. Bis Ende der kommenden Woche soll das Durchimpfen der Senioren- und Pflegeheime abgeschlossen sein. Ab Anfang Februar sollen die über 80-Jährigen, die nicht in Heimen wohnen, und weitere Personen mit hohem Risiko an die Reihe kommen. Dafür ist eine Anmeldung vorgesehen, online oder telefonisch unter 1450.

450.000 Tests monatlich

Ab Anfang März können sich über 65-Jährige anmelden. Voraussichtlich ab Mai soll es Impfungen für die breite Bevölkerung geben. Ab Februar soll Salzburg gut 4.000 Dosen wöchentlich bekommen, ab Ende März knapp 6.000 wöchentlich. Bei der Reihenfolge an Impfungen will sich das Land an die Impfempfehlung des Bundes halten.

Bis dahin soll auch eine breite Teststrategie helfen. Ab kommender Woche wird es 14 fixe Teststraßen im gesamten Bundesland geben. Dazu sollen auch acht mobile Testteams in kleineren Orten testen. Auch in größeren Firmen soll es Testmöglichkeiten geben.

Dadurch will das Land auf eine Kapazität von 450.000 bis 480.000 Testungen pro Monat kommen. Auch für die Tests wird es, anders als bisher, eine Online-Anmeldung geben unter www.salzburg-testet.at. "Das Ziel ist, dass sich möglichst viele einmal in der Woche testen lassen", meinte Haslauer.