Corona: Knapp 50.000 Wiener werden bis Ende Jänner geimpft

48.500 Wiener sollen bis Ende Jänner zumindest ihre erste Covid-Teilimpfung erhalten haben. So lautet das Ziel des Impfplans, den Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Dienstag präsentierten. Bis zum 11. Jänner wurden 7.000 Personen geimpft.

Ärzte

Zu den Hochrisikogruppen, die in der ersten Phase geimpft werden (Bewohner und Personal in Alten- und Pflegeheimen, Spitalspersonal, Menschen über 80) zählen auch Ärzte im niedergelassenen Bereich sowie deren Mitarbeiter. Weiters Berufssanitäter in den Rettungsdiensten, Beschäftgte in der mobilen Pflege und Hebammen. Diese Gruppen sollen in einer Großimpfaktion vom 15. bis 18. Jänner in der Messe Wien ihre Erstimpfung bekommen. Dazu werden 14 Impfstraßen aufgebaut, in denen in den vier Tagen 11.000 Personen geimpft werden können. Für Ende Jänner und im Februar sind für diese Gruppen Ersatztermine vorgesehen.