Corona: Ostösterreich drängt auf eigene Regeln

Immer deutlicher zeigt sich aber unabhängig davon ein Ost-West-Gefälle in der Virus-Verbreitung: Hier die Länder Wien, NÖ und Burgenland mit zuletzt sehr günstigen Eckdaten, dort die westlichen Länder, die die Pandemie nur schwer in den Griff zu bekommen scheinen.

Sorgenkind Salzburg

Allen voran Salzburg: Dort lag die 7-Tages-Inzidenz am Freitag bei 326. Das ist mehr als das Doppelte des Österreich-Schnitts von 161. Über die Ursachen tappt man im Dunkeln: „Es gibt keine alles klärende Begründung“, sagt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz. Es gebe „keine herausragenden Cluster, sondern kleine Haushaltscluster. Wo sich die Personen angesteckt haben, das ist ihnen meist selbst nicht klar.“ Nicht ausgeschlossen wird, dass die mutierte Virusvariante bei den höheren Zahlen eine Rolle spielt.

In den östlichen Ländern hinterfragt man indes, ob die strengen Corona-Regeln bundesweit gelten müssen. Zuletzt zeigte sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) optimistisch, dass Wien, das Burgenland und NÖ bei der Corona-Ampel auf Orange geschalten werden könnte. „Wir haben eine sehr positive Entwicklung in der Ostregion. Da bin ich dann neugierig, wie man dann einen Lockdown argumentiert“, so der Stadtchef in Hinblick auf die geplante Verlängerung, die am 14. Jänner beschlossen werden soll.