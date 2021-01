Wiener AKH impft ab Montag sein Personal; NÖ und Salzburg starten morgen

In Niederösterreich wurden unterdessen bereits am Dienstag die Plege- und Betreuungszentren des Landes mit Impfdosen versorgt. Die Verimpfung hat dort bereits begonnen, wie Landesgesundheitsagentursprecher Bernhard Jany bestätigt. Die Klinikstandorte der NÖ Gesundheitsagentur folgen dann ab dem morgigen Freitag.

Auch Salzburg impft ab Freitag

Auch in Salzburg wird der Impfstart in den Spitälern vorgezogen. Das Land hat vom Bund am Mittwoch kurzfristig 2.000 zusätzliche Imfpdosen zugesagt bekommen. Die Dosen sollen am Freitag an das medizinische Personal in Spitälern - vor allem auf den Covid-Stationen - verabreicht werden, teilte das Land mit.