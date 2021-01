China: Größter Corona-Ausbruch seit Monaten; Noch im Jänner erste Impfungen außerhalb der Heime

Die Zahl der Todesfälle im Land ist am Mittwoch gesunken. Die Behörden meldeten am Mittwoch 548 weitere Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in den vergangenen 24 Stunden gestorben sind. Am Vortag waren es 649 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 76.877.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden kletterte am Dienstag von 15.378 auf 20.331. Dabei wurden 178.596 Tests durchgeführt. 11,4 Prozent davon fielen positiv aus.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank in 24 Stunden von 23.395 auf 23.174 Personen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sank auf 2.571, das sind zwei weniger als am Vortag. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden circa 261.000 Personen in Italien geimpft.

Die italienische Regierung, die zuletzt mit Kritik wegen des schleppenden Starts der Impfkampagne konfrontiert war, kündigte am Mittwoch an, bis zu 70.000 Personen täglich impfen zu wollen. Ab dem 20. Jänner sollen zusätzliche 1.500 Ärzte und Krankenpfleger im Rahmen der Impfkampagne eingesetzt werden.