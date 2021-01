Zahlen, Daten, Fakten: Ein Jahr im Zeichen des Virus

Das Jahr 2020 wird ganz klar in die Geschichte eingehen. Und natürlich hat es mit der Pandemie zu tun, die rund um den Erdball wohl jeden Mann, jede Frau und jedes Kind beeinflusst hat. Corona hat seine Spuren auch in der Statistik hinterlassen. So sind im vergangenen Jahr über 1,8 Millionen Menschen an dem Virus gestorben. In Österreich waren es etwas mehr als 6.000.

Aber die Pandemie hatte nicht nur gesundheitliche Auswirkungen. Alleine in Österreich war beispielsweise die Gastronomie 120 Tage lang mit Stichtag 31. Dezember geschlossen. Ein Drittel des Jahres konnte man also nicht auf den gewohnten Kaffee in sein Lieblingslokal gehen. Oder gemeinsam mit der Familie das eine oder andere schmackhafte Essen genießen.

86 Tage im Lockdown

Stark betroffen waren auch die Schulen. Die Schüler der Oberstufen in Österreich haben nicht einmal einen ganzen Monat in der Schule verbracht. 1,37 Millionen Menschen waren zwischenzeitlich von Kurzarbeit betroffen, und 86 Tage haben die Österreicherinnen und Österreicher im Lockdown gelebt. Ein Szenario, welches man heute vor einem Jahr für undenkbar gehalten hätte.

Getroffen hat es freilich auch die Wirtschaft. Laut WIFO ist das Brutto-Inlands-Produkt (BIP) um 7,3 Prozent geschrumpft. Der Flughafen Wien hatte fast drei Viertel weniger Gäste als 2019. Und die langfristigen Auswirkungen der Pandemie sind auch heute noch schwer abschätzbar.