Virusmutation laut Virologin wohl schon in Österreich

Ist die britische Virusmutation schon in Österreich angekommen? Zu dieser Frage äußerte sich Elisabeth Puchhammer-Stöckl, Leiterin des Zentrums für Virologie der Medizinischen Universität Wien, in der ZIB2 am Sonntag. "Es ist anzunehmen, dass es schon in Österreich eingeschleppt wurde," sagte Puchhammer-Stöckl dazu. Und: "Ich glaube, es ist kaum ein Land frei von dieser Mutation mittlerweile."

"Es scheint so zu sein, dass es deutlich infektiöser ist," so die Virologin weiter. Aber: Auch bei der neuen Mutation würden Abstand halten und Maske tragen vor einer Infektion schützen. Und auch die Impfung sollte vor der Mutation schützen.