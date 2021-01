Neue Virusvariante: Mediziner fordern Maßnahmen gegen Ausbreitung

Die Petition ist im Internet mit jener Grafik der Datenseite "Our World in Data" versehen, die die hohe Übersterblichkeit in Österreich im Vergleich zu den USA oder Schweden zeigt.

Bis Sonntagnachmittag haben die am 2.1. gestartete Petition bereits 1050 Menschen unterstützt. Auf Twitter schrieb am Sonntag die Erstunterzeichnerin, die HNO-Ärztin Daniela Litzlbauer: "Für alle, die SARS-Cov2 in die Knie zwingen wollen, für alle, die Angst um ihre Kinder haben, für alle, die uns helfen wollen, #ZeroCovid zu erreichen, bitte unterschreiben."