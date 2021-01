Lockdown verlängert, Schulen sperren trotzdem am 18. Jänner

Nach dem Nein der Opposition zu einer Gesetzesnovelle zum Freitesten wird der Lockdown nun um eine Woche verlängert, und zwar bis 24. Jänner.

Die Schulen sollen aber trotzdem, wie ursprünglich geplant, am Montag, 18. Jänner, wieder öffnen. Das bestätigte Bildungsminister Heinz Faßmann am Montag im Ö1-Mittagsjournal.

Schulbeginn ist am 7. Jänner, nach dem Feiertag, allerdings im Distance Learning. "Am 18. Jänner ist wieder Präsenzlehre an allen Schulen", so Faßmann am Montag im Ö1-Mittagsjournal. Die Schule dürfe einen eigenen "rechtlichen Weg" gehen. Die Hygienemaßnahmen müssten verschärft werden, vor allem im Bereich des Testens.