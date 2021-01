Bereits 2.855 Corona-Tote in Alters- und Pflegeheimen

Seit Beginn der Coronaviruspandemie sind in Österreich bereits 2.855 Menschen in Alters- und Pflegeheimen mit oder an Covid-19 gestorben. Das sind 43 Prozent aller bisherigen 6.568 Corona-Toten in Österreich. Am Donnerstag gab es österreichweit in Alters- und Pflegeheimen 1.797 aktiv infizierte Bewohner, so die Daten des Gesundheitsministeriums.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 16.182 Heimbewohner in allen neun Bundesländern infiziert. Davon starben beinahe 2.900 Menschen. Somit sind bisher knapp 18 Prozent der mit SARS-CoV-2-infizierten Bewohner von Alters- und Pflegeheimen gestorben.