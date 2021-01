Schule: Fernunterricht doch bis zu den Semesterferien?

Neben der Frage nach der Rückkehr zum Regelunterricht stehen diese Woche aber noch weitere wichtige Entscheidungen bevor.

So hat sich die Regierung mit der SPÖ vergangene Woche auf eine Teststrategie geeinigt. Verhandelt wurde am Montag noch, ob sich auch Kunden in der Gastronomie testen lassen müssen. Die Gesetzesnovelle kommt heute, Dienstag, in den Gesundheitsausschuss, am Donnerstag soll dann alles im Nationalrat beschlossen werden. Danach wir eine Verordnung die Details regeln.

Auch die Ausgangsbeschränkungen dürfen immer nur zehn Tage lang gelten, deshalb steht am Mittwoch eine Verlängerung durch den Hauptausschuss an.

Offen ist auch, ob die Gastronomie, so wie der Handel, ab 25. Jänner wieder aufsperren darf.

Und wie geht es mit den Impfungen weiter? Heute startet die breite Impfaktion in den Bundesländern. Die Reihung – also dass Alten- und Pflegeheime zuerst dran sind – basiert aber nur auf einer Empfehlung des Nationalen Impfgremiums. In der Regierung wird überlegt, dieses Vorgehen mit einem Ministerratsbeschluss rechtlich abzusichern.