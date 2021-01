Israel auf Rekordkurs: Bereits eine Million Geimpfte

Mehr als 40 Prozent der über 60-jährigen Einwohner haben die erste Dosis des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs laut Behörden bereits halten. Israel impft damit laut Oxford-Forschern schneller als jedes andere Land auf der Welt.

Gleichzeitig ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel trotz eines dritten Teil-Lockdowns zuletzt wieder in die Höhe geschnellt. Am Donnerstag hatte es mehr als 5.800 Neuinfektionen gegeben – der höchste Stand seit Oktober. Das Gesundheitsministerium fordert deshalb eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen ab Sonntag.