Von Tel Aviv bis Washington: KURIER-Korrespondenten über ihr 2020

Andrea Affaticati, Mailand: Den Nachbarn (und ihrem Essen) sei Dank

In Italien sagt man „Anno bisesto, anno funesto“, will heißen „Schaltjahr, Horrorjahr“. Stimmt, aber wenn man schon ein Leben lang in Italien, genauer gesagt in Mailand, lebt, hat man sich neben so manchem Aberglauben auch ein paar Lebensweisheiten zu Eigen gemacht. Zum Beispiel, dass man das Glas immer lieber halb voll sehen soll als halb leer.

Und in der Tat: Trotz der lähmenden Stille in der Stadt in der Lockdown-Zeit, trotz der täglichen Artikel über Covid-19, die man schreiben musste, ist mir oft Vittorio De Sicas Film aus dem Jahr 1952 „Das Wunder von Mailand“ in den Sinn gekommen. Und dafür sei meinen Nachbarn gedankt. Vor der Pandemie hat man einander freundlich gegrüßt und das war’s. Die zwei Lockdowns aber haben uns zusammengeschweißt.