Der tiefe Fall des Nicolas Sarkozy - oder immer Ärger mit Justiz

Nicht aber dem Sarkozy, 65. Zumal es sich nicht um die einzige Justiz-Affäre handelt, in die er verstrickt ist. Ermittlungen laufen noch wegen des Vorwurfs, er habe auch vom früheren libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi Millionenhilfe für seinen Wahlkampf 2007 erhalten – Sarkozy hatte Gaddafi mit großem Pomp in Paris empfangen (2011 befahl er dann Luftangriffe auf Gaddafis Regime). Auch diese Vorwürfe, so Sarkozy in seinem Interview, seien haltlos: Politische Gegner wollten ihm schaden.