Verschwörungsfilm: Corona soll die Armen „auslöschen“

Pinçon-Charlot hat inzwischen beklagt, dass ihre Worte instrumentalisiert und aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Von dem Film distanzierte sich auch der ebenfalls interviewte Ex-Gesundheitsminister Philippe Douste-Blazy.

Drei aufgestellte Behauptungen schockierten ihn besonders, mit denen er nicht in Zusammenhang gebracht werden wolle, sagt er heute: Dass die Pandemie angeblich seit mehreren Jahren bekannt sei, dass Bill Gates, mit dem er in der von Douste-Blazy selbst mitbegründeten Organisation Unitaid ( Internationale Fazilität zum Kauf von Medikamenten, von der WHO beherbergt, Anm.) gearbeitet habe, sie zu seiner finanziellen Bereicherung ausschlachte, und dass die französische Forschungseinrichtung Institut Pasteur, eines der „größten Aushängeschilder der weltweiten Wissenschaft“, das Virus geschaffen haben soll. Das unterstellen in dem Film unter anderem Mediziner, welche überwiegend für ihre abseitigen Positionen bekannt sind. Zu Wort kommen außerdem Unternehmer, Philosophen, aber auch Taxifahrer als „Decodierer“ der Gesellschaft.