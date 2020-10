„Hättet uns nicht wütend machen sollen“: Polen im Ausnahmezustand

Einige Politiker, darunter Regierungschef Mateusz Morawiecki, versuchten es in den letzten Tagen mit beschwichtigenden Worten. Nicht so Kaczynski. Als Aktivistinnen eine Messe störten und auch Kirchengebäude beschmiert wurden, ergriff er am Dienstagabend erstmals das Wort und rief dazu auf, die „die Kirchen um jeden Preis zu verteidigen“. Die Proteste nannte er „nihilistisch“, sie würden Polen als Nation samt seiner Geschichte zerstören wollen.