Polen: Kaczynski will in der Koalition aufräumen

Justiz und Medien als nächste Projekte

Unter der umittelbaren Regie des „ersten“ Vizepremiers werden dann auch anstehende Projekte bald angepackt – so soll die Justizreform weiter voran getrieben werden. Personalveränderungen sind im Obersten Gericht sowie in den Verwaltungsgerichten vorgesehen, Berufungsgerichte sollen ganz abgeschafft werden. Auch die „Dekonzentration der Medien“ ist wieder im Gespräch – dabei würden dann vor allem dem schweizerisch-deutschen Verlag „Ringier Springer“, der deutschen „Bauer Media“ und der deutschen „Verlagsgruppe Passau“ Titel via Zwangsverkauf abgenommen werden.

Auf der anderen Seite bietet Kaczynski als Regierungsmitglied auch mehr Angriffsfläche als zuvor – dies könnte die Opposition mehr mobilisieren, die angesichts des internen Gezänks letztens nur eine marginale Rolle spielte.