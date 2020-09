Machtkampf in Polens Regierungslager: Wer wird Kaczinsky beerben?

Mehrheitsbeschaffer für die PiS

Mit seiner Kleinpartei Solidarisches Polen ist Ziobro auch Mehrheitsbeschaffer für die PiS - sie stellt 19 Abgeordnete innerhalb der gemeinsamen Fraktion. In den vergangenen Wochen profilierte sich Ziobro mit diversen Vorstößen als Rechtsausleger. "Wie die PiS auf Steroiden", schrieb das Magazin "Polityka".

Manche Initiativen zielen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen (LGBT). So will Ziobro polnische Gemeinden entschädigen, die sich als "LGBT-Ideologie-freie-Zone" erklärt haben und deshalb von der EU keine Förderung im Rahmen eines Städtepartnerschaftsprogramm erhalten sollen. Auch regte er an, Nicht-Regierungsorganisationen mit ausländischen Finanzgebern gesondert registrieren zu lassen - eine Idee, die in Putins Russland umgesetzt wurde. Nach dem Willen Ziobros soll Polen zudem aus der sogenannten Istanbul-Konvention austreten, einem Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt und Diskriminierung in Europa.