Die komplizierte polnische Seele

Österreich und Polen hatten neulich eine gute Woche. Beide haben sich für die Fußball-EM qualifiziert. (Also Österreich so gut wie.) Und beide haben gleichzeitig den Literaturnobelpreis bekommen. Nur in der Politik hörte lief es nicht so rund.

Während man in Vorarlberg wie kurz zuvor bei der österreichischen Nationalratswahl dringend das Grün gesucht hat, gewann in Polen Jaroslaw Kaczynski mit seiner PIS Partei die Nationalratswahl. Zwar wählten von 40 Millionen Polen nur sieben Millionen den übrig gebliebenen Zwilling, aber es reichte für die absolute Mehrheit. Möglich wurde dieses mathematische Wunder, weil fast die Hälfte der Polen am Sonntag statt die Wahlurne aufzusuchen lieber spazieren gingen. Ein spezielles Auszählungssystem besorgte den Rest.