Polen: Wahlen als Polit-Farce mit "einem bösen Buben"

So unübersichtlich die einzelnen Züge in diesem Spiel sind, so klar ist laut Mieńkowska-Norkiene ihr Ziel: PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, seit Jahren der mächtigste Drahtzieher der Politik in Polen, brauche einen ihm getreuen Präsidenten wie Duda, um „den politischen Umbau, den Übergang von Demokratie zu einem autoritären System voranzutreiben. Jeder andere politische Akteur ist dafür nur ein Werkzeug in seinen Händen. Er will seine Vision von einem nationalkonservativen Polen verwirklichen."

Herbst-Wahl als Risiko

Dafür allerdings kann Kaczynski keinen politischen Ausnahmezustand gebrauchen – auch in Zeiten von Corona nicht. Schließlich würde sonst die Wahl in den Herbst verschoben, dann wenn in Polen die wirtschaftlichen Konsequenzen der Pandemie wirklich schmerzhaft spürbar würden. Entsprechend schlechter wären die Chancen seines Verbündeten Duda.

"Business as usual"

Die Regierung werde daher versuchen, die Wahl lediglich um ein paar Wochen, spätestens bis zum 23. Mai zu verschieben. Dann soll sie ungeachtet aller rechtlichen Bedenken als Briefwahl abgehalten werden: „Ob Duda nun legal oder illegal gewählt wird, in ein paar Wochen läuft alles trotzdem wieder seinen geregelten Gang ("business as usual"), auch in der EU.“

Zwar wird vonseiten der EU Kritik an der Wahl laut, dass sich daraus aber ernsthafte Konsequenzen für Polen ergeben, hält auch die außenpolitische Sprecherin der österreichischen Grünen, Ewa Dziedzic, für unwahrscheinlich: Das Einstimmigkeitsprinzip bei grundsätzlichen EU-Entscheidungen mache etwa finanzielle Sanktionen gegen das Land schwer umsetzbar: „Außerdem schaden die vor allem den Bürgern und machen die EU noch mehr zum Feindbild.