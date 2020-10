Proteste: Polen verbietet Abtreibung bei Fehlbildungen

"Gewalt des Staates gegen Frauen"

Frauenrechtsorganisationen kritisierten das Urteil deshalb scharf. Die Zahl der illegalen Abtreibungen mit gefährlichen Methoden werde damit steigen, wie Krystyna Kacpura von der Organisation für Frauenrechte und Familienplanung sagt: "Es ist grausam und verstößt gegen Menschenrechte, wenn Frauen gezwungen werden, eine Schwangerschaft zu Ende zu führen, obwohl der Fötus schwer geschädigt ist." Das sei "institutionalisierte Gewalt des Staates gegen Frauen".

Die Organisation geht davon aus, dass jedes Jahr 120 000 bis 150.000 polnische Frauen illegal Abtreibungen durchführen lassen, entweder im Untergrund, an ausländischen Kliniken oder zu Hause mithilfe von Medikamenten, die einen Abbruch der Schwangerschaft auslösen. In Österreich und Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen straffrei, wenn eine Beratung stattgefunden hat und eine Bedenkfrist eingehalten wurde.

Auch Ärztegruppen protestierten gegen die Entscheidung des Gerichts. Sie setze das Leben und die Gesundheit schwangerer Frauen aufs Spiel, hieß es. Mehr als 900 Ärzte unterzeichneten vor dem Urteil einen entsprechenden Appell.