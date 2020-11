Hoffnung im Corona-Zentrum Belgien: Der Lockdown wirkt

Etwa 1.450 Menschen werden auf den Intensivstationen betreut. Weil es in Belgien nur 2.000 Intensivbetten gibt, wurden Kranke bereits nach Deutschland und Luxemburg transportiert.

Und erschreckend mutet auch die Zahl der Sterbefälle an; obgleich auch hier die Zahlen sinken: In der Vorwoche starben im Schnitt jeden Tag rund 200 Personen an Corona. Gestern waren es 133.

Dass diese Zahlen so extrem hoch ausfallen, liegt allerdings auch an einer besonderen Zählweise: Belgien rechnet zu Corona-Toten auch, wenn ein kürzlich positiv Getesteter an einem Herzinfarkt stirbt oder bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt.