Rekordinfektionszahlen: Corona-Lawine wälzt sich über Belgien

Dabei hatte schon die erste Corona-Welle Belgien härter getroffen als die meisten anderen Länder. An die 8.000 Menschen waren hier gestorben - im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Zwei Drittel der Verstorbenen war gleich gar nicht ins Krankenhaus gekommen, sondern in Alten- oder Pflegeheimen gestorben.

Die Regionalregierung der Hauptstadt Brüssel hat nun wegen der explodierenden Zahlen nochmals die Regeln verschärft: So gilt ab Montag in Brüssel überall Maskenpflicht, die nächtliche Ausgangssperre beginnt bereits um 22.00 Uhr. Schwimmbäder, Sportclubs und Fitnessstudios müssen schließen, ebenso Theater, Kinos und Museen. Heimarbeit ist Pflicht, soweit dies möglich ist. Und: Kinder dürfen an Halloween nicht von Tür zu Tür ziehen.



Die belgische Regierung hatte bereits für das ganze Land die Schließung von Bars, Kaffehäusern und Restaurants, eine nächtliche Ausgangssperre von Mitternacht bis 06.00 Uhr, strikte Kontaktbeschränkungen und ein umfassendes Gebot für Arbeiten im Heimbüro verfügt.

Im Grunde, so waren sich die Kommentatoren in Belgiens Medien einig, handle es sich bereits "um einen Lockdown, der nur nicht so heißt". Und einig ist man sich auch bei der Ansicht: Alle Maßnahmen kommen viel zu spät.