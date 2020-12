Israel: "Impfen, impfen, impfen" als Wahlkampfschlager

Die alte Masche könnte diesmal aber auslaufen. Mit Gideon Saar und Seew Elkin, zwei ehemals „beste Vertraute“ Netanjahus aus dessen Likud-Partei, treten neue Herausforderer an, die jeden Trick aus Netanjahus Wahlkampf-Kiste kennen. Die Beiden haben bereits begonnen, alte Partei-Kameraden in ihre frisch gegründete „Neue-Hoffnung“-Partei abzuwerben. Zulauf erhalten sie auch aus der Mitte. Eine Herausforderung von Rechts, die derzeit vielversprechend im Wählertrend liegt.

Kampf gegen Corona steht im Vordergrund

Noch ist das Wahlergebnis keineswegs zuverlässig abzuschätzen. Doch wird der Wahlkampf diesmal nicht allein durch Netanjahus Giftspritz-Methode entschieden. Was der alte Wahlkampf-Fuchs Netanjahu längst begriffen hat. Der Kampf gegen das Virus wird im Vordergrund stehen. Darum auch das riskante Versprechen vom schnellen Sieg gegen das Virus. Israels Premier, der das Risiko sonst meidet wie das Corona-Virus, setzt alles auf einen schnellen Impferfolg. Auf Leben und Tod.

Was schon jetzt schwierig wird. Proteste häuften sich bereits vor Beginn des 3. Lockdown am Sonntagabend. So drohten die Lehrer mit Streik, weil der Unterricht in den Schulen eingeschränkt weiter gehen soll. Sie fordern daher die Vorverlegung der Impfungen für das gesamte Lehrpersonal. Nach derzeitiger Planung würde sie nicht vor Mitte Januar beginnen.

Auch dem Einzelhandel geht im Jojo zwischen Öffnung und Schließung die Geduld aus. Israels 3. Lockdown wurde von der Regierung „vorläufig“ auf zwei Wochen angesetzt. Der Gesundheitsminister fordert schon jetzt vier Wochen. Ein Sprecher des Einzelhandels kündigte Ungehorsam an: „Was immer die Regierung beschließen wird – wir öffnen am 10. Januar unsere Geschäfte. Genug ist genug. Was Lockdown Nummer Eins und Zwei nicht brachten, bringt auch Nummer Drei nicht“