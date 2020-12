Hat Europa getrödelt? Welche Länder beim Impfen schneller sein werden als Österreich

30 Prozent bis März geimpft

Großbritannien etwa, wo der BioNtech-Pfizer-Impfstoff ja weltweit als erster zugelassen wurde, hat mit Stand 24. Dezember schon etwa 800.000 Menschen geimpft. Bis Ende des März, so Gesundheitsminister Matt Hancock, sollen es 12 Millionen sein - alle Briten, die älter als 65 Jahre alt sind.

Damit hätte das Vereinigte Königreich eine Impfquote von 18 Prozent erreicht. Ein Wert, den Israel und die USA noch übertreffen wollen: Israel will bis Ende März 60 Prozent schaffen, die USA 30 Prozent der Bevölkerung immunisieren. In beiden Ländern haben die Impfungen schon begonnen, in den USA sogar schon mit zwei Vakzinen – BioNTech und Moderna.

Österreich startet - wie die restliche EU - am Sonntag mit der Impfkampagne. Am Samstag wurde der erste Impfstoff geliefert: