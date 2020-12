Pfizer-Chef: 2021 bis zu "5,5 Millionen Impfdosen für Österreich" möglich

Bis Ende März sollen knapp eine Million Impfdosen in Österreich sein, damit kann man eine halbe Millionen Menschen impfen. Wie lange wird es dauern, bis Österreich an eine Impfrate von 50 Prozent plus kommt? Bis in den Spätherbst?

Solange wird es, unter der Voraussetzung, dass auch andere Hersteller Impfdosen liefern, sicherlich dauern. Österreich hat 3,5 Millionen Impfdosen zugesichert bekommen. Wenn von der EU noch eine Option gezogen wird und sie weitere 100 Millionen Impfdosen ordert, kommen nochmals zwei Millionen Impfdosen dazu. Dann hat Österreich die Option, 2021 insgesamt sogar bis zu 5,5 Millionen Impfdosen geliefert zu bekommen. Damit könnten rund 2,7 Millionen Österreicher geimpft werden.

Der Impfstoff muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Ist die Kühlkette von Produktion bis zur Impfung garantiert?

Das Lagern von Medikamenten bei minus 70 Grad ist zwar nicht häufig, aber auch nichts Ungewöhnliches. Der Impfstoff wird nach der Produktion im belgischen Werk bei minus 70 Grad einfach mit Kühl-Lkw durch Europa transportiert. Dann kommt die Lieferung in den Großhandel. Das sind Verteilungszentren, wo es auch die notwendigen Kühlanlagen gibt. Von dort werden dann die Impfstoffe an die Impfstraßen oder Krankenhäuser verteilt. Ab dem Auftauen hat man fünf Tage Zeit, den Impfstoff zu impfen und kann ihn bei Temperaturen von zwei bis acht Grad lagern.