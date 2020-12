Grünes Licht für Impfung, das G`riss um den Impfstoff beginnt

Es waren erlösende Worte, die Emer Cooke am Montag in Brüssel sprach. Die Irin ist Chefin der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), die für die EU-Kommission die Empfehlungen für neue Medikamente und Impfstoffe abgibt. Am Montag, kurz nach 15 Uhr, hat die EMA den ersten von sechs erfolgversprechenden Covid-19-Impfstoffen zur Zulassung empfohlen. „Das ist wirklich eine historische wissenschaftliche Leistung“, sagte Cooke.

Wie erwartet handelt es sich bei der EMA-Empfehlung um den Impfstoff „BNT162b2“ von BioNTech/Pfizer. Empfohlen wird der Impfstoff ab 16 Jahren.

Nun muss die EU-Kommission über die Verwendung des Präparats für alle Mitgliedsländer entscheiden, das wurde noch Montag erwartet.