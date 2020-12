Keine Abgrenzung zu Extremisten: Querdenken-Bewegung unter Beobachtung

Mit Kindern Handlungsdruck erzeugen

Was dort wie in anderen sozialen Medien oft auftaucht: Erzählungen, wonach Kinder am Maskentragen gestorben wären. Dabei handelt es sich um eine reine Erfindung. "Die in Verschwörungsmythen geschaffenen Feindbilder werden gestärkt, wenn sie von möglichst großen Unrecht erzählen", sagt Nocun. Die Wurzeln reichen bis ins Mittelalter zurück, wo antisemitische Verschwörungsmythen kursierten in denen Kinder ermordet und entführt wurden. Bewegungen wie QAnon bringen moderne Abwandlungen dieses alten Narrativs: "Bei ihnen geht es ebenfalls um das größtmögliche Unglück: Wenn Kinder zu Opfern werden. Damit können sie enormen Handlungsdruck aufbauen. Im Fall von QAnon werden damit auch ganz gezielt junge Mütter angesprochen."

Auch bei den Querdenkern spielen Kinder zunehmend eine strategische Rolle: Auf der Bühne als Redner und im Netz als Influencer. Über einen "Youngsters"-Instagram-Account werden sie angeworben und dann in einen nicht-öffentlichen Telegram-Kanal gelotst. "Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht", steht in der Beschreibung eines 17-jährigen Mitglieds.

Eine 11-Jährige wiederum verglich sich zuletzt bei einer Querdenken-Demo in Karlsruhe mit Anne Frank, weil sie ihren Geburtstag still und heimlich feiern musste. Der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, zeigte sich gegenüber dem KURIER entsetzt. "Diese Opfer-Inszenierung als Verfolgte, Widerstandskämpfer und die Diskreditierung der deutschen Demokratie soll eine Ideologie bzw. Widerstand gegen die Regierung rechtfertigen. Damit wird letztlich auch Gewalt legitimiert." In der Strategie der Täter-Opfer-Umkehr wären bis dato rechte Parteien routiniert gewesen, so der Pädagoge und Historiker. Nun beobachte er dies unter Demonstrationsteilnehmern, die den Holocaust mit der Pandemie vergleichen oder Politiker mit Kriegsverbrecher der NS-Zeit.