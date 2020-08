Virus-Rebellen demonstrierten gegen Corona-Gesetze in Berlin

An diesem Tag auffällig: Es sind viele ältere Menschen unter den Demonstranten. So wie Adelheid, Ende 50, extra aus Bayern angereist. Sie habe damals in der DDR gelebt und fühle sich nun an diese Zeit erinnert. Das Argument, dass sie heute demonstrieren darf und ihre Meinung kund tun könne, will sie so nicht stehen lassen. Immerhin wollte man die Demo ja verbieten, sagt sie. Als Grund dafür hatte die Berliner Versammlungsbehörde angeführt, dass durch die Ansammlung Zehntausender Menschen - oft ohne Maske und Abstand - ein zu hohes Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung entstehe. Dass dieses Verbot vom Oberverwaltungsgericht gekippt wurde - auch die Beschwerde der Polizei nicht durchging - und sie ja hier sein dürfe, verfängt trotzdem nicht.

Sie und ihre Begleiterinnen tragen Shirts mit der Aufschrift „Querdenken 711“ – jener Gruppe aus Stuttgart, die eine der Demos angemeldet hat.