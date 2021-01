Wiener AKH impft am kommender Woche sein Personal

Im Wiener AKH, Österreichs größtem Krankenhaus, starten am Dienstag die flächendeckenden Impfungen. Innerhalb von sechs bis acht Wochen sollen 7.000 Mitarbeiter geimpft werden, sagt Direktor Hedwig Wetzlinger zum KURIER.

Dazu gehöre das medizinische Personal der MedUni genauso wie die AKH-Bediensteten der Stadt Wien. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes könnten bis zu 700 Personen pro Tag geimpft werden. Nach dem Personal würden die Studenten drankommen.

Teilnahmebereitschaft hoch

Laut Wetzlinger sei die Teilnahmebereitschaft sehr hoch. Sie liege bei einzelnen Abteilungen bei 100 Prozent, zumindest aber bei 50 Prozent. Auch in den anderen Spitälern des Wiener Gesundheitsverbundes würden kommende Woche die großflächigen Impfungen starten, wobei sie in einzelnen Häusern bereits jetzt erfolgen, etwa in den Kliniken Floridsdorf und Donaustadt.

Ursprünglich hätten die Impfungen in den Spitälern Anfang Februar beginnen sollen, wegen der besseren Verfügbarkeit des Impfstoffs konnten sie aber vorgezogen werden.