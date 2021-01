Schottland dürfte heute neuen Lockdown erklären

In Schottland dürfte bereits am heutigen Montag ein neuerlicher Corona-Lockdown erklärt werden. Dies berichtet die Tageszeitung The Times mit Blick auf eine für Montag geplante Sitzung der Regionalregierung. Regierungschefin Nicola Sturgeon hat auch das Parlament aus der Weihnachtspause zurückbeordert, um entsprechende Beschlüsse treffen zu können. Laut der Zeitung soll der Lockdown "wahrscheinlich bis zum Frühjahr dauern".

Die Zentralregierung in London wartet noch zu, obwohl die Zahl der täglichen Neuinfektionen seit Tagen auf einem Rekordniveau von rund 50.000 liegt. Oppositionsführer Keir Starmer rief Premier Boris Johnson am Sonntag auf, sofort einen neuen Lockdown zu erklären, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.