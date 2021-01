Anschober: 30.000 Impfungen bis Sonntag

Minister Anschober wiederholte die Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, wonach die Impffrequenz noch in dieser Woche gesteigert werden soll. Bis Sonntag werden, so der Grüne Ressortchef, rund 30.000 Impfungen stattgefunden haben; und bereits Anfang der kommenden Woche seien weitere 30.000 in Alten- und Pflegeheimen terminisiert.

Pilotphase lief gut

Anschober erklärte einmal mehr, wie es dazu kommen konnte, dass zwischen der Marktzulassung des Impfstoffes von Pfizer/BioNTech am 26. Dezember und dem ursprünglich für 12. Jänner geplanten Impfstart mehr als zwei Wochen vergehen sollten. Es habe sich bei dem Zeitraum um eine „Pilotphase“ gehandelt, in der sich die Logistik einspielen sollte und in der man auf allfällige Nebenwirkungen reagieren wollte. Immerhin sei der Impfstoff was Temperatur und Erschütterungen angeht durchaus sensibel. „Die Pilotphase ist gut gelaufen“, bilanzierte Anschober – daher könne man nun aufs Tempo drücken.