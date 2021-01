Puchhammer-Stöckl: "Breiter Virusbefall von Zellen sehr ungewöhnlich"

Ein Jahr danach weiß man viel über die Eigenschaften des neuen Virus. Gibt es etwas, was Sie besonders überrascht hat?

Was mich wirklich überrascht hat, ist dieser breite Befall verschiedener Zellen – nicht nur jener in der Lunge und den oberen Atemwegen, sondern auch anderer Organe, wie etwa jener des Darms, was bei einem Teil der Patienten schwere Darmprobleme zur Folge hat. Die Geruchs- und Geschmacksstörungen deuten wiederum auf eine Beeinträchtigung von Nervenzellen hin – das passt so gar nicht in das Bild anderer Virusinfektionen hinein. Wie das neue Coronavirus offenbar Riechzellen schädigt, das ist einer der im Detail noch ungeklärten Mechanismen von Infektionen mit dem neuen Coronavirus, den wir von anderen Virusinfektionen der Atemwege und auch von anderen Coronaviren nicht kennen. Insgesamt ist die große Bandbreite an Symptomen sehr ungewöhnlich. Ebenso wie die Langzeitfolgen, dass viele Patienten oft über Monate hinweg so müde und erschöpft sind.