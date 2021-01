Coronavirus: Wie ein Virologe die Situation jetzt einschätzt

Deutsche Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass durch die Virusmutation B117 mehr Menschen infiziert werden. Heißt das auch, dass es mehr Erkrankte und mehr Tote geben wird? „Ja,“, meint Bergthaler: „Wenn Viren mutieren, kann es passieren, dass die Verläufe schlimmer werden oder es mehr Ansteckungen gibt. Über die Zeit gesehen ist die zweite Variante die gefährlichere, weil da mehr Menschen sterben.“

Drei Monate bis zur Ausbreitung

Ab wann in Österreich die „britische“ Virus-Variante am häufigsten sein wird, will und kann Berghaler nicht vorhersagen. Er gibt aber zu bedenken: „In Großbritannien wurde B117 erstmals im September entdeckt. Mit Ende Dezember hat sie dann überhandgenommen.“ Jetzt habe man Zeit, um sich darauf einzustellen.