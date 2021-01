Ausblick auf das Wissenschaftsjahr: Zeit für Impfstoffe und den Klimaschutz

Für Sterngucker verläuft das Jahr 2021 unspektakulär. Highlight ist am 10. Juni eine ringförmige, partielle Sonnenfinsternis. „Für Wien bedeutet das, dass die Sonne am Vormittag zu etwa vier Prozent bedeckt sein wird. Je weiter nördlich, desto mehr Sonne wird vom Mond bedeckt,“ weiß der Astrophysiker von der Universität Graz, Arnold Hanslmeier, der auch Herausgeber des österreichischen Musterkalenders ist, von dem alle andere Kalender erstellt werden.

Von ihm erfährt man daher auch, dass das heurige jüdische Jahr 5782 am 6. September beginnt und das islamische Jahr 1443 am 9. August. Außerdem kündigt der Forscher zwei totale Mondfinsternisse (26. 5. und 19. 11.) an, „die allerdings eintreten, wenn der Mond von Mitteleuropa aus unter dem Horizont steht. Auch eine totale Sonnenfinsternis am 4. Dezember bleibt von uns aus unbeobachtbar.“ Da müsste man in die Antarktis reisen. Und ob das möglich ist, steht – richtig! – in den Sternen.