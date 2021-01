Neue Virusvariante: Was ihr Nachweis in Österreich bedeutet

Der Virologe Andreas Bergthaler vom CeMM Forschungszentrum für Molekulare Medizin der Akademie der Wissenschaften bringt es im KURIER-Gespräch mit drei Worten auf den Punkt: „Sie ist angekommen. Wir haben in vier Fällen die englische, und in einem auch die südafrikanische Variante des neuen Coronavirus in Österreich detektiert. Das war nicht völlig überraschend.“ Die Analysen stammen von Ende Dezember bis Sonntag, 3.1.