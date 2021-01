Britische und südafrikanische Virusmutation auch in Österreich entdeckt

"Britische Variante ist infektiöser"

Andreas Bergthaler, Wissenschafter der MedUni Wien, erklärte, dass unklar sei, wie weit die Mutationen wirklich verbreitet sind. Es seien hunderte Sequenzierungen in verschiedenen Bundesländern durchgeführt worden - unter anderem mit Proben aus Kläranlage. Aber mehr als diese fünf Fälle fand man dabei nicht.

Ages-Experte Allerberger lobt in diesem Zusammenhang das Contact Tracing am Flughafen: Bei den bisher bekannten Fällen sei das Virus nicht auf andere übertragen worden. Alle vier Personen mit der britischen Variante seien zudem derzeit nicht in Österreich. Die slowakischen Kinder seien mit ihrem Vater sofort wieder zurück in die Slowakei gereist.

Ob es nun neue, spezielle Maßnahmen brauche? Anschober sprach von einem "Lichtkegel", der breiter werden müsse - je mehr man über die Mutation wisse, desto besser. Die Sequenzierungsarbeiten müssten massiv ausgeweitet werden.

Bergthaler ergänzte: "Wir wissen nach britischen Berechnungen, dass die Variante infektiöser ist. Es sind aber keine veränderten Krankheitsverläufe bekannt." Analysen hätten gezeigt, dass möglicherweise vermehrt jüngere Altersgruppen betroffen seien - das könnten aber auch Zufälle sein. Die Situation sei sehr dynamisch.