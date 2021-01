Infektiösere Virusvariante bereits in 33 Ländern nachgewiesen

Bereits in 33 Ländern konnte die neue, zuerst in England aufgetretene infektiösere Variante des neuen Coronavirus nachgewiesen werden, berichtet die New York Times, darunter auch in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Die Türkei verhängte am Freitag ein Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien, nachdem 15 Infektionen mit der neuen Variante nachgewiesen werden konnten. Alle stammten von Personen, die erst kürzlich aus Großbritannien eingereist waren.

Laut einer neuen Studie des Imperial College London kann die neue Variante die sogenannte Basis-Reproduktionszahl um 0,4 bis 0,7 erhöhen, berichtet die BBC. Bisher wurde diese Zahl für das neue Coronavirus mit Werten zwischen 2,4 und 3,3 angegeben - das bedeutet: Im Schnitt steckt ohne jeglichen Schutzmaßnahmen wie Masken oder Abstand jeder Infizierte drei weitere Personen an. Mit der neuen Variante könnten es demnach statistisch zwischen drei und vier Personen sein.

"Das ist die schwerwiegendste Änderung des Virus seit Beginn der Epidemie", sagt Axel Gandy vom Imperial College der BBC. Die Unterschiede zwischen den bisherigen und der neuen Variante seien "ziemlich extrem".