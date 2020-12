Kinder könnten gefährdeter sein: Die Tücken der neuen SARS-CoV-2-Mutation

Wandlungsfähig

Dass ein Virus mutiert, ist per se nichts Ungewöhnliches. "Gerade Coronaviren sind prädestiniert dafür", sagt Virologe Christoph Steininger von der MedUni Wien. Das bestätigt sein Kollege Lukas Weseslindtner, Leiter des Labors für Antikörperdiagnostik am Zentrum für Virologie: "Seit wir SARS-CoV-2 wissenschaftlich verfolgen, wurden immer wieder genetische Veränderungen festgestellt." Die zentrale Frage sei, ob eine Mutation auch zu einer biologischen Änderung des Virus führt.

Das scheint im Fall von B.1.1.7, so der Name der neuen Viruslinie, passiert zu sein. Ausschlaggebend sind die Regionen im Virus-Genom, in der Mutationen auftreten. "Die neue Variante ist insofern ungewöhnlich, als sie durch insgesamt 23 Mutationen charakterisiert ist und damit besonders viele Veränderungen aufweist", sagt Bergthaler. Rund die Hälfte betreffen das Spike-Protein auf der Oberfläche des Virus, über das es an Zielzellen bindet. "Veränderungen an genau diesem Teil der Virusoberfläche können dazu führen, dass das Virus infektiöser wird und sich schneller ausbreitet."

Der mutierte Stamm könnte Kinder leichter infizieren, warnen britische Epidemiologen. Das würden Daten zu Infektionen im Südosten Englands nahelegen. "Es ist schwierig, für solche epidemiologischen Beobachtungen Beweise zu erbringen", meint Bergthaler. "Die Infektionszahlen sind wohl auch noch nicht hoch genug, um hier Schlüsse ziehen zu können."

Theorien zur Entstehung

Viele Mutationen passieren im Organismus immungeschwächter Menschen. Weil die Immunantwort nicht gut genug aufgebaut wird, kann das Virus über einen langen Zeitraum zirkulieren, ohne, dass es eingedämmt wird. "Dann hat es die Möglichkeit, über Wochen oder Monate Mutationen anzusammeln", sagt Bergthaler. Auch Medikamente, die gezielt zur Virusbekämpfung verabreicht werden, "könnten den Erreger dazu bringen, Versuche zu starten, um der Wirkung mit Mutationen zu entkommen". Denkbar sei auch ein bisher unbekannter tierischer Zwischenwirt als Reservoir.

Aus der Perspektive des verbreitungswilligen Coronavirus ist die neue Variante zweifelsfrei geglückt. Wobei mehr Zufall als clevere Strategie dahintersteckt. "Viren mutieren nicht in intelligenter Weise. Sie verändern ihre genetische Information beim Vervielfältigen rein zufällig", sagt Steininger. Durch viele Veränderungen eliminiert sich das Virus selbst. Übrig blieben die überlebensfähigsten Varianten, die dem Virus einen Vorteil verschaffen.

"Mutationen, die sich stabilisieren, müssen einen Selektionsvorteil für den Erreger haben. Trifft das auf eine Mutation zu, sichert das ihren Fortbestand", fügt Weseslindtner hinzu. Sie entstehen also zufällig, "das Konservieren folgt aber einem gewissen Prinzip".