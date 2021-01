Nach der Impfung: Infektiologe Wenisch hat sein altes Leben zurück

Geschafft, sich nicht anzustecken?

Ja. Diese Angst war ständig vorhanden. Im Spital ist das Risiko doch um das Drei- bis Vierfache höher als auf der Straße. Aber jetzt kann ich wieder ohne diese Sorge in die Arbeit fahren. Da fällt einem ein Stein vom Herzen. Jede und jeder von uns bemüht sich zu 100 Prozent, eine Ansteckung zu vermeiden, aber das schafft man einfach nicht immer. Es ist nicht möglich, auch bei noch so großer Umsicht, jede Ansteckung zu verhindern – nicht im Spital und nicht außerhalb. Und dann sucht man trotzdem immer die Schuld bei sich, glaubt, man hat etwas falsch gemacht. Und auch da bin ich sehr froh, dass ich mir das erspart habe. Meine Emotion nach der Impfung lässt sich in drei Worten zusammenfassen: Demut, Dankbarkeit und Freude. Ich bin unglaublich dankbar, dass die Life Sciences, die Biowissenschaften, es geschafft haben, in so kurzer Zeit diese Meisterleistung zu vollbringen.

Bis auf eine kurze leichte Druckempfindlichkeit im Bereich des Oberarms hatten Sie keine Beschwerden?

Gar nichts, mir geht es wunderbar. Bei der Grippeimpfung habe ich oft mehr Beschwerden. Ich hatte mir – aufgrund der Daten der Zulassungsstudie – etwas stärkere, aber trotzdem harmlose lokale Reaktionen erwartet. Möglicherweise sind sie nach der zweiten Impfung ein wenig stärker. Bei meinen geimpften Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist übrigens das gleiche Bild wie bei mir vorhanden: Keine Beschwerden, sie schauen alle gut aus, lachen. Die Stimmung ist wirklich brillant bei uns.