Britische Virusmutation wurde auch in Österreich nachgewiesen

Die Ereignisse überschlugen sich am Montag: Erst zog die Regierung ihre Gesetzesnovelle zum Freitesten zurück, dann kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober einen neuen Anlauf für ein Gesetz an und will mit der Opposition kooperieren. Diese hatte die Novelle ja blockieren wollen, weil zu viele Punkte noch unklar waren.

Genauso wenig, wie ihm die Opposition mit der Novelle einen "Blankoschein" für weitere Maßnahmen ausstellen wollte, stellt Anschober nun keine "Blanko-Garantie" dafür aus, wie es nach dem 24. Jänner, dem geplanten Lockdown-Ende, weitergeht.

Grund ist unter anderem die neue britische Virusmutation, die bereits in Österreich angekommen sein dürfte. Darüber will der Gesundheitsminister ab 15 Uhr in einer Pressekonferenz informieren - siehe Livestream unten.