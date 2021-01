Wien setzt Corona-Impfungen fort; bisher 8.360 Dosen ausgeliefert

Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Österreich insgesamt 8.360 Dosen verimpft. Nach einer kurzen Pause, wird in Wien ab morgen, Mittwoch, wieder gegen das Coronavirus geimpft.

Wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) auf APA-Anfrage berichtete, werden in weiteren 15 Einrichtungen Vakzine verabreicht - vorrangig in Senioren- bzw. Pflegeeinrichtungen sowie Covid-Stationen in Spitälern. In Wien erfolgte der Start zur Impfkampagne am 27. Dezember. Auch das weitere Vorgehen wird schon geplant: Ab 18. Jänner soll es eine Anmeldeplattform für die Bevölkerung geben.

2.000 Dosen bereits verimpft

In den ersten Tagen nach dem Auftakt im Dezember wurden an die 2.000 Dosen verimpft, nun werden bis 12. Jänner rund 5.000 verteilt, erklärte der Sprecher. Man habe die Tranchen abgerufen, als bekannt wurde, dass dies schon vor dem offiziellen Corona-Impfbeginn am 12. Jänner möglich sei. Auch von den weiteren 60.000 vom Bund für Österreich in Aussicht gestellten Dosen soll Wien einen - gemäß Bewohneranzahl aufgeschlüsselten - Anteil bekommen.