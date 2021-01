Chaos um die Covid-Impfungen: „Das ist erbärmlich“

Die Kärntner Ärztekammerpräsidentin Petra Preiss kritisiert, dass es „keinen adäquaten Pandemieplan und keinen Plan für Massenimpfungen“ gibt. Das sei „erbärmlich“, lautet ihr Fazit.

Einer der wenigen, die das anders sehen, ist ausgerechnet der Sonderbeauftragte des Ministeriums, Martin Auer. Er zeigte sich im Ö1-Mittagsjournal angesichts der Forderung, doch endlich mit den Impfungen in die Gänge zu kommen, verwundert. Erst wenn es beim Impfstoff eine „kritische Größe gibt, dann

kann man impfen, was das Zeug hält“. Erst mit über 100.000 Impfdosen sei diese kritische Größe erreicht, um „flächendeckend in über 900 Pflegeheimen und Covid-Stationen impfen zu können“, argumentierte Auer. Und verteidigte weiterhin den Impfstart am 12. Jänner:

Das sei „immer so angekündigt gewesen“. Davon will er offenbar auch keinen Millimeter abrücken.