Podcast: Längerer Lockdown statt Freitesten

Mit 18. Jänner hätte der Lockdown für all jene beendet sein sollen, die sich mittels negativen PCR-Test freitesten konnten. Diese Möglichkeit wird es nun doch nicht geben. Warum das so ist und wie es stattdessen weitergeht, hört ihr in der heutigen Episode. Außerdem spricht KURIER-Redakteurin Caroline Bartos mit dem Generalsekretär des Verband der pharmazeutischen Industrie Österreich, Alexander Herzog. In dem Gespräch geht es um den Corona-Impfstoffboom, wie es eigentlich sein kann, dass so schnell so viele Impfprojekte starten konnten und ob wir in diesem Jahr noch mit einem Corona-Medikament rechnen können.

Außerdem gibt es eine neue "Glanzleistung" von noch US-Präsident Donald Trump. Dieser ist nämlich auf Grund eines Telefonmitschnitts ganz schön in Bedrängnis geraten.

Abonniert unseren Podcast auch auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.

Mehr Podcasts gibt es unter www.kurier.at/podcasts