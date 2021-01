Nach massiver Kritik: Regierung ordnet Vollgas bei Impfung an

Doch was passiert eigentlich mit den Dosen, die bestellt, aber nicht abgerufen werden? Gegenwärtig würden diese sofort an die Bundesländer übergeben, damit ältere Menschen, die nicht in Pflegeheimen leben, sowie medizinisches Personal schnell geimpft werden können, erklärt Kanzler Kurz.

Während die Bundesregierung nun also an die Pflegeheime appelliert, die Impfstoffe abzurufen, zeigt sich die Opposition empört über das Vorgehen von Türkis-Grün. SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner nennt das Vorgehen der Regierung „fahrlässig“, am heutigen Donnerstag wollen die Sozialdemokraten daher eine Sondersitzung des Nationalrats beantragen.

Den Neos ist es zu wenig, dass bis Ende der Woche nun doch noch 20.000 Dosen verimpft werden sollen. Ihr Motto: Da ginge noch mehr. „Bis Ende der Woche werden rund 135.000 Dosen angeliefert worden sein“, sagt der pinke Sozialsprecher Gerald Loacker. „Es ist grob fahrlässig, ja gemeingefährlich, wenn die Regierung mehr als 100.000 Dosen ungenutzt herumliegen lässt.“

Auch die FPÖ, die einer Impfung bislang nicht immer euphorisch entgegensah, nutzt das Momentum, um der Regierung „Versagen“ zu attestieren.