Wie es mit dem Testen nun weitergeht

Wie viele Teststationen das sind und wie groß sie sein werden, das sollen die Bundesländer selbst entscheiden, denn Flächenbundesländer haben andere Erfordernisse als beispielsweise Tirol, die Stadt Wien andere als dünn besiedelte Zonen.

Morgen, Freitag, werden Kanzler und Länderchefs erneut per Video konferieren. Dabei werden die Länder voraussichtlich bekannt geben, wie diese Permanenzstruktur für das Testen auf ihrem Territorium aussehen wird. Die Teststrategie soll bundesweit einheitlich sein. Darüber sind sich alle einig. Wie sie aber genau aussehen soll, darüber wird am Freitag weiter geredet. So sollen zum Beispiel Berufsgruppen definiert werden, die sich verpflichtend testen lassen müssen, bis sie geimpft werden. Dazu gehören etwa Pädagogen, medizinisches Personal, Pflegekräfte.

Offen ist derzeit auch noch, ob zum Beispiel Friseuren und anderen körpernahen Dienstleistern Tests in gewissen Abständen vorgeschrieben werden. Auch für Kunden könnten sie verpflichtend werden. Zuletzt verlangte die Wirtschaftskammer, dass man nur mit einem frischen negativen Testergebnis ins Restaurant gehen dürfen soll. Das neue Zauberwort heißt übrigens „Eintrittstesten“. Es ist eine modifizierte Form des „Freitestens“, wenngleich auch Politiker den Unterschied nur in der „Semantik“ (Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser) erkennen.