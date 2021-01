"Bitte, lassen Sie sich impfen“: Geimpfte erzählen im Video warum

Nach einem etwas holprigen Start ist die Impfung gegen das Coronavirus in Österreich nun voll im Gange. In zwei Wochen sollen alle impfwilligen Bewohner von Alten- und Pflegeheimen das Vakzin erhalten haben, dann geht es mit der älteren Bevölkerung außerhalb der Heime weiter.

Am gestrigen Montag startete auch die Kampagne „Österreich impft“ eine neue Initiative, in der namhafte Experten Aufklärung in Sachen Coronavirus leisten und Falschmeldungen entgegentreten wollen. Unter ihnen etwa die Vorsitzende der Impfkommission, Ursula Wiedermann-Schmidt, Markus Müller, Rektor der Medizinischen Universität Wien, Reingard Glehr, Allgemeinmedizinerin mit Hausarztpraxis, Herwig Kollaritsch, Mitglied im nationalen Impfgremium, und Eva Höltl, Leiterin des wissenschaftlichen Beirats der österreichischen Akademie für Arbeitsmedizin und Prävention.

Um eine ausreichend hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung zu erreichen, gibt es auch TV-Spots, in denen ältere Menschen und Gesundheitspersonal über die Impfung berichten.